Мэрия Улан-Удэ планирует закрыть собачий вопрос к весне

Задача – увеличить отлов до 200 животных в сутки



Власти Улан-Удэ намерены решить проблему с бродячими собаками до марта. Об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель мэра – председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



На сегодняшний день работой по отлову собак занимаются три компании: ООО «Жада», «Добрые дела» и «Ананда». С двумя первыми фирмами администрация заключила контракт 29 декабря 2020 года, с «Ананда» - 15 января. Сейчас ежедневно работают 12 бригад, всего они отловили 856 особей.



- Отлов происходит в рамках бешенства. На сегодняшний день отловлено и подтверждено, как подвергающих угрозу жизнедеятельности наших горожан, 856 особей. Все особи переданы в ветеринарию, по ним приняты определённые решения в рамках правил и положений по бешенству, - отметил заместитель мэра Сергей Гашев.



Также идёт приём заявок от горожан. Только за выходные на телефон единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) было принято 415 обращений.



- Отдельный работник сейчас записывает все заявки, принимает и от ЕДДС, всё, что поступает в районы и комитет городского хозяйства. Каждая заявка отрабатывается, выезжаем. Понятно, животные на месте не стоят, постоянно курсируют, но тем не менее, задача стоит выйти на 200 животных в сутки, - добавил Гашев.



В посёлке Забайкальский, где произошли страшные нападения собак на девушку, а спустя пару недель на школьника, с 25 декабря отловлено 135 собак, у четырёх были следы крови. За последние три дня поймано 13 особей.



Помимо отлова бродячих собак, ведётся работа и с домашними питомцами. В основном рейды проводятся в Октябрьском районе. Там организовано семь мобильных групп, в которые входят специалисты управления административного контроля комитета городского хозяйства, районной администрации, сотрудник ветеринарной службы и полицейский.



- Стучимся во дворы, проверяем регистрацию каждого домашнего животного, каждой собаки. Тут же сотрудники ветеринарии проводят регистрацию, в случае отсутствия. Наши сотрудники составляют протокол об административном правонарушении по 47.2 закона Бурятии за отсутствие регистрации домашнего животного, - рассказывает начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства Владимир Мушталёв.



На данный момент за отсутствие регистрации и за нарушение правил выгула домашних животных предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей. Сейчас управлением ветеринарии подготовлен проект о внесении изменений в закон, с повышением санкций от 3 до 5 тысяч рублей.



С 24 декабря проверены 3606 домовладений, составлено 98 протоколов об административных правонарушениях, выдано 1362 требования на явку в управление админконтроля для предъявления регистрации домашних животных.



На местах сразу было зарегистрировано 170 животных, вакцинировано 320 особей.



За 15, 16, января проверено 548 домовладений, составлено 23 протокола об административных правонарушениях, выдано 176 требований на явку.



Всего республиканским управлением ветеринарии зарегистрировано 661 животное с учётом обращения горожан, вакцинировано 565.



- Многие аргументируют свои доводы тем, что их животное не агрессивно, что оно ведёт себя дружелюбно, но по свидетельствам очевидцев, нередкие случаи проявления агрессии именно хозяйских собак, когда попав на улицу, животное ведёт себя не предсказуемо. Если парода собаки большая, скажем алабай, пусть даже она не нападёт, но если ребёнка встретит, то минимум очень сильно напугает и без последствий вряд ли обойдётся, - заключил Владимир Мушталёв.





