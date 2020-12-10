Здания, техника и личный состав не пострадали
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ранним утром в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение. В пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что произошедшие подземные толчки не оказали влияния на боевую готовность соединений и воинских частей Бурятии.
Повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено. Административные и жилые здания на территории военных городков, подъездные пути к воинским частям, аэродром и базы хранения не пострадали.
Соединения и воинские части общевойскового объединения продолжают выполнять плановые мероприятия повседневной деятельности в штатном режиме.
- Дежурные службы в режиме реального времени осуществляют мониторинг ситуации и взаимодействуют с другими силовыми структурами, а также администрацией Бурятии для оперативного реагирования на возможные изменения в обстановке, - отметили представители Восточного военного округа.
Землетрясение не повлияло на боеготовность военных в Бурятии
Общество, Фото:
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