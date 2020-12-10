 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 декабря

09 декабря

Популярное

«Очень страшно»: В Бурятию под утро сильно «тряхнуло»

«Очень страшно»: В Бурятию под утро сильно «тряхнуло»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подземные толчки напугали многих жителей республики

Сегодня в 5:45 в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение, которое разбудило многих жителей республики. Эпицентр находился в дельте озера Байкал в 16 км. северо-западнее от села Дубинино. Ранним утром в МЧС сообщили, что магнитуда землетрясения была 7,6, позже данные откорректированы: по последним сведениям, магнитуда составила 5,5.

- По сообщению ЕДДС, толчки ощущались в 7 муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Улан-Удэ. В настоящее время силами 75 групп производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики. Информация уточняется, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Также землетрясение было в соседней Иркутской области. Ощущались подземные толчки силой 5-6 баллов.

Жители республики ощутили подземные точки, которые их напугали. У жителя села Нижний Саянтуй Тарбагарайского района на печи образовалась трещина. Жители с улицы Борсоева в Улан-Удэ рассказали, что у них в доме тряслись вазы, а остекление на балконе дрожало.


Многих землетрясение разбудило. Перепуганные люди писали о землетрясение в социальных сетях и мессенджерах: «Сильно тряхнуло», «Как страшно», «Четвёртый этаж, шкаф ходуном, двери тряслись, кровать как на море качка», «Стрёмненько, пятый этаж ходуном ходил», «Это что-то нереальное было, ещё такое сильно, вся мебель ходуном ходила», «Такой гул стоял», «Впервые такое сама ощутил, это жутко», «Да, очень страшно было, у нас 2-этажный дом, дом полностью трещал», «У меня даже дети подскочили! Жутко было!», «Очень долго трясло», «Проснулась от толчков. Кровать начало трясти».

Предыдущее сильное землетрясение произошло в сентябре на территории Слюдянского района Иркутской области в 15 км северо-западнее улуса Шулута Тункинского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толчки ощущались на всей территории республики. Это сейсмособытие не на шутку перепугало жителей обоих регионов.

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти бальной сейсмической шкале (MSK-86), для энергетической классификации землетрясений пользуются магнитудой. Условно землетрясения подразделяются на слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и разрушительные (8 и более баллов).


землетрясение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Очень страшно»: В Бурятию под утро сильно «тряхнуло»
«Очень страшно»: В Бурятию под утро сильно «тряхнуло»
Происшествия, 10.12.2020
Подземные толчки напугали многих жителей республики
В Иркутской области вертолёт ищет пропавших охотников
В Иркутской области вертолёт ищет пропавших охотников
Происшествия, 09.12.2020
Поиски на снегоходах сейчас невозможны
В продавца читинского магазина запустили банку тушёнки
В продавца читинского магазина запустили банку тушёнки
Происшествия, 09.12.2020
Представители торговых сетей обратились к покупателям
Отравившиеся таблетками подростки в Улан-Удэ хотели «словить кайф»
Отравившиеся таблетками подростки в Улан-Удэ хотели «словить кайф»
Происшествия, 09.12.2020
Следственный комитет раскрыл подробности инцидента с отравлением трёх несовершеннолетних студентов
Житель Бурятии стал «чёрным лесорубом» из-за лени
Житель Бурятии стал «чёрным лесорубом» из-за лени
Происшествия, 09.12.2020
По словам рубщика, одни спиленные деревья повалились на другие
В Иркутской области зафиксирован предновогодний всплеск мошенничеств
В Иркутской области зафиксирован предновогодний всплеск мошенничеств
Происшествия, 09.12.2020
В Иркутской области продолжается рост числа преступлений, совершаемых бесконтактным (дистанционным) способом
В Улан-Удэ отравились лекарством трое подростков
В Улан-Удэ отравились лекарством трое подростков
Происшествия, 09.12.2020
Подростки госпитализированы в реанимацию детской больницы
В Бурятии произошло почти 400 ДТП с автобусами
В Бурятии произошло почти 400 ДТП с автобусами
Происшествия, 09.12.2020
Итоги операции «Автобус» подвели в Бурятии
17-летний улан-удэнец стащил куртку из магазина
17-летний улан-удэнец стащил куртку из магазина
Происшествия, 09.12.2020
Вор не успел надеть куртку ни разу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^