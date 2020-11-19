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Семь организаций из Бурятии стали призёрами национальной премии

Семь организаций из Бурятии стали призёрами национальной премии
Общество,  Фото:pixabay.com
В конкурсе участвовали организации из 50 регионов России

Экспертная комиссия межрегионального центра по делам детей и молодёжи подвела итоги национальной общественной премии «Российские организации, дружественные к детям». Призовые места взяли 115 организаций из 50 регионов, в том числе семь из Бурятии.

Спортивная школа олимпийского резерва №10 имени Манжуева стала победителем в номинации «Организации, оказывающие физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги детям». Директор школы Алдар Жамбалов успешно провёл презентацию в финале конкурса.

Школа готовит спортсменов по видам спорта «Спортивная борьба» и «Стрельба из лука». С 1993 года школа воспитала множество чемпионов, среди них чемпион Сурдлимпийских игр-2009 Григорий Кожевников, бронзовый призер Олимпийских игр Лондон-2012 Любовь Волосова, серебряный призер Олимпийских игр Рио-де-Жанейро-2016 Инна Степанова.

Также учреждение стало лучшей спортивной школой олимпийского резерва по итогам конкурса «Золотой Олимп-2019».

В другой номинации конкурса - «Организации отдыха детей и их оздоровления» - лауреатами стали дом творчества Октябрьского района Улан-Удэ, Иволгинский районный центр дополнительного образования.

В номинации «Организации, оказывающие социальные услуги детям» победителем стал Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Добрый».

Лауреатом стал республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, а сертификаты в номинации получили Курумканский центр социальной помощи семье и детям и центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Звёздный».

Заявки на участие в конкурсном отборе национальной премии подавали организации, которые занимаются отдыхом детей, организацией экскурсий, спортивные школы, социальные учреждения, кружки дополнительного образования, сообщили в минспорта региона.
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