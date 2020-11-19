В Иркутской области планируют провести масштабный фестиваль

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

«Многонациональное Прибайкалье» познакомит с культурой и традициями разных народов



В Иркутской области планируют провести масштабный фестиваль «Многонациональное Прибайкалье». Ожидается, что мероприятие состоится летом следующего года, сообщает пресс-служба управления регионального правительства по связям с общественностью.



Иркутская областная организация Российского союза сельских женщин с проектом «Многонациональное Прибайкалье» в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. Как рассказала председатель организации Нина Суворова, проект направлен на укрепление добрососедских отношений между людьми разных национальностей, знакомство с культурой и традициями разных народов.



- В рамках проекта запланировано множество мероприятий, но пандемия вносит свои коррективы в наши планы, - отметила Нина Суворова. – Сейчас идёт подготовительная организационная работа. В дальнейшем мы надеемся провести встречи семей разных национальностей или конкурсы в сельских библиотеках, домах культуры, в райцентрах. Итогом должен стать большой фестиваль «Мы разные, но мы вместе». Хотелось бы вовлечь в этот процесс не только старшее поколение, но и молодёжь, школьников, которые живут в нашей многонациональной Сибири.

