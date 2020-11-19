«Многонациональное Прибайкалье» познакомит с культурой и традициями разных народов
В Иркутской области планируют провести масштабный фестиваль «Многонациональное Прибайкалье». Ожидается, что мероприятие состоится летом следующего года, сообщает пресс-служба управления регионального правительства по связям с общественностью.
Иркутская областная организация Российского союза сельских женщин с проектом «Многонациональное Прибайкалье» в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. Как рассказала председатель организации Нина Суворова, проект направлен на укрепление добрососедских отношений между людьми разных национальностей, знакомство с культурой и традициями разных народов.
- В рамках проекта запланировано множество мероприятий, но пандемия вносит свои коррективы в наши планы, - отметила Нина Суворова. – Сейчас идёт подготовительная организационная работа. В дальнейшем мы надеемся провести встречи семей разных национальностей или конкурсы в сельских библиотеках, домах культуры, в райцентрах. Итогом должен стать большой фестиваль «Мы разные, но мы вместе». Хотелось бы вовлечь в этот процесс не только старшее поколение, но и молодёжь, школьников, которые живут в нашей многонациональной Сибири.
В Иркутской области планируют провести масштабный фестиваль
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За призовые места поборются представители Улан-Удэ и 9 районов республики
«Многонациональное Прибайкалье» познакомит с культурой и традициями разных народов
На полигонах ВВО приступили к развертыванию пунктов обогрева личного состава
Конкурс выиграла десятиклассница из Нижнеудинского района
Парк в селе Баргузин открылся после капитального ремонта
В Бодайбинском районе именины отпраздновала Анна Гоголева
Они поступили в объединение ВВО, дислоцированное в республике
Их принесут пациентам с COVID-19 медработники и волонтёры
Турнир по спортивной гимнастике был посвящён памяти олимпийской чемпионки
Почве причинён ущерб на площади 4,1 га
Боролись 176 спортсменов
В нём приняли участие спортсмены из 14 регионов России
В конкурсе участвовали организации из 50 регионов России
Победительница шоу «Миллион на мечту» из Бурятии определилась, как потратит деньги
Жителей Бурятии призывают бросать курить из-за пандемии