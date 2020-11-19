 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 ноября

18 ноября

Популярное

В Иркутской области планируют провести масштабный фестиваль

В Иркутской области планируют провести масштабный фестиваль
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
«Многонациональное Прибайкалье» познакомит с культурой и традициями разных народов

В Иркутской области планируют провести масштабный фестиваль «Многонациональное Прибайкалье». Ожидается, что мероприятие состоится летом следующего года, сообщает пресс-служба управления регионального правительства по связям с общественностью.

Иркутская областная организация Российского союза сельских женщин с проектом «Многонациональное Прибайкалье» в 2020 году вошла в число победителей регионального конкурса по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений. Как рассказала председатель организации Нина Суворова, проект направлен на укрепление добрососедских отношений между людьми разных национальностей, знакомство с культурой и традициями разных народов.

- В рамках проекта запланировано множество мероприятий, но пандемия вносит свои коррективы в наши планы, - отметила Нина Суворова. – Сейчас идёт подготовительная организационная работа. В дальнейшем мы надеемся провести встречи семей разных национальностей или конкурсы в сельских библиотеках, домах культуры, в райцентрах. Итогом должен стать большой фестиваль «Мы разные, но мы вместе». Хотелось бы вовлечь в этот процесс не только старшее поколение, но и молодёжь, школьников, которые живут в нашей многонациональной Сибири.
Иркутская область фестиваль межнациональные отношения национальная культура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии проходит фестиваль «Родники творчества»
В Бурятии проходит фестиваль «Родники творчества»
Общество, 19.11.2020
За призовые места поборются представители Улан-Удэ и 9 районов республики
В Иркутской области планируют провести масштабный фестиваль
В Иркутской области планируют провести масштабный фестиваль
Общество, 19.11.2020
«Многонациональное Прибайкалье» познакомит с культурой и традициями разных народов
В Бурятии военные переходят с палаток на срубы
В Бурятии военные переходят с палаток на срубы
Общество, 19.11.2020
На полигонах ВВО приступили к развертыванию пунктов обогрева личного состава
В Иркутской области выбрали лучшего ученика
В Иркутской области выбрали лучшего ученика
Общество, 19.11.2020
Конкурс выиграла десятиклассница из Нижнеудинского района
В Баргузинском районе Бурятии реконструировали парк
В Баргузинском районе Бурятии реконструировали парк
Общество, 19.11.2020
Парк в селе Баргузин открылся после капитального ремонта
В Иркутской области долгожительницу поздравили с 99-летием
В Иркутской области долгожительницу поздравили с 99-летием
Общество, 19.11.2020
В Бодайбинском районе именины отпраздновала Анна Гоголева
Военные в Бурятии получили новейшие комплексы связи
Военные в Бурятии получили новейшие комплексы связи
Общество, 19.11.2020
Они  поступили в объединение ВВО, дислоцированное в республике
В Иркутске бесплатные лекарства доставят на дом
В Иркутске бесплатные лекарства доставят на дом
Общество, 19.11.2020
Их принесут пациентам с COVID-19 медработники и волонтёры
Гимнасты из Ангарска завоевали 2 медали на всероссийских соревнованиях
Гимнасты из Ангарска завоевали 2 медали на всероссийских соревнованиях
Общество, 19.11.2020
Турнир по спортивной гимнастике был посвящён памяти олимпийской чемпионки
В Бурятии состоялось открытое первенство по русским шашкам
В Бурятии состоялось открытое первенство по русским шашкам
Общество, 19.11.2020
В нём приняли участие спортсмены из 14 регионов России
Семь организаций из Бурятии стали призёрами национальной премии
Семь организаций из Бурятии стали призёрами национальной премии
Общество, 19.11.2020
В конкурсе участвовали организации из 50 регионов России
В Бурятии 16-летняя девушка строит детскую площадку для всего села
В Бурятии 16-летняя девушка строит детскую площадку для всего села
Общество, 19.11.2020
Победительница шоу «Миллион на мечту» из Бурятии определилась, как потратит деньги
В Бурятии предупредили о более тяжёлой форме ковида у курильщиков
В Бурятии предупредили о более тяжёлой форме ковида у курильщиков
Общество, 19.11.2020
Жителей Бурятии призывают бросать курить из-за пандемии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^