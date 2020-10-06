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В Бурятии водитель-лишенец отработал 100 часов

В Бурятии водитель-лишенец отработал 100 часов
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина отработал наказание разнорабочим

Житель села Курумкан в Бурятии отработал 100 часов обязательных работ за управление транспортным средством, будучи лишённым права управления.

Мужчина был задержан на автодороге «Улан-Удэ - Курумкан» в момент управления автомобилем «Тойота Корона». При проверке документов выяснилось, что у водителя не истёк срок лишения водительских прав. Мировой суд назначил ему обязательные работы сроком на 100 часов.

Для отработки наказания мужчина был определён в администрацию Курумканского района. С 24 августа по 24 сентября этого года мужчина был трудоустроен в качестве разнорабочего. Назначенное количество часов он отрабатывал в ежедневном режиме по четыре часа в день, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Справка:

Для водителей, лишенных водительского удостоверения, а вместе с тем и права управления транспортными средствами, применяются жесткие санкции по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ. Так, наряду с административным арестом на срок до 15 суток, правонарушитель может расстаться с 30 тысячами рублями, а также быть принужденным к обязательным работам на срок от 100 до 200 часов.
судебные приставы водители
 
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