В Бурятии водитель-лишенец отработал 100 часов

Мужчина отработал наказание разнорабочим



Житель села Курумкан в Бурятии отработал 100 часов обязательных работ за управление транспортным средством, будучи лишённым права управления.



Мужчина был задержан на автодороге «Улан-Удэ - Курумкан» в момент управления автомобилем «Тойота Корона». При проверке документов выяснилось, что у водителя не истёк срок лишения водительских прав. Мировой суд назначил ему обязательные работы сроком на 100 часов.



Для отработки наказания мужчина был определён в администрацию Курумканского района. С 24 августа по 24 сентября этого года мужчина был трудоустроен в качестве разнорабочего. Назначенное количество часов он отрабатывал в ежедневном режиме по четыре часа в день, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Справка:



Для водителей, лишенных водительского удостоверения, а вместе с тем и права управления транспортными средствами, применяются жесткие санкции по ч.2 ст. 12.7 КоАП РФ. Так, наряду с административным арестом на срок до 15 суток, правонарушитель может расстаться с 30 тысячами рублями, а также быть принужденным к обязательным работам на срок от 100 до 200 часов.

