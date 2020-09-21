Ориентировщики из Бурятии стали призёрами «Бегущих от медведя»

Владимир Натальин и Дмитрий Черняев взяли «серебро» рогейна в Иркутской области



20 сентября в Иркутской области состоялись соревнования по четырёхчасовому рогейну «Бегущие от медведя». Тренировочное ориентирование по выбору прошло на берегу Иркутского водохранилища. Рогейн проводился среди команд, состоящих из двух человек.



В состязаниях приняли участие спортсмены из Бурятии. Владимир Натальин из Улан-Удэ и иволгинец Дмитрий Черняев заняли второе место среди мужских команд. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».



Справка



Рогейн – командный вид спорта, сочетающий в себе стратегию и тактику, навигацию на пересечённой местности, а также физическую выносливость. Цель команд в соревнованиях по рогейну заключается в наборе за установленное время максимальной суммы очков, присуждаемых за посещение контрольных пунктов, установленных на местности и обозначенных в карте соревнований.

