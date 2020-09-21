Владимир Натальин и Дмитрий Черняев взяли «серебро» рогейна в Иркутской области
20 сентября в Иркутской области состоялись соревнования по четырёхчасовому рогейну «Бегущие от медведя». Тренировочное ориентирование по выбору прошло на берегу Иркутского водохранилища. Рогейн проводился среди команд, состоящих из двух человек.
В состязаниях приняли участие спортсмены из Бурятии. Владимир Натальин из Улан-Удэ и иволгинец Дмитрий Черняев заняли второе место среди мужских команд. Об этом сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии».
Справка
Рогейн – командный вид спорта, сочетающий в себе стратегию и тактику, навигацию на пересечённой местности, а также физическую выносливость. Цель команд в соревнованиях по рогейну заключается в наборе за установленное время максимальной суммы очков, присуждаемых за посещение контрольных пунктов, установленных на местности и обозначенных в карте соревнований.
Ориентировщики из Бурятии стали призёрами «Бегущих от медведя»
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