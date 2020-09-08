В мэрии Улан-Удэ озвучили, как идёт учебный процесс в школах на фоне пандемии
Во всех школах Улан-Удэ организован входной контроль. Классы приходят в установленное по графику время к своему входу, проходят обязательную термометрию и обработку рук антисептиком.
- Средства защиты имеются в каждой школе в достаточном количестве. Генеральная уборка проводится после каждой смены, в туалетах и помещениях общего пользования после каждой перемены. Мебель и оргтехника обрабатывают каждые два часа, - сообщили в администрации города.
В сентябре и октябре школы дополнительно получат рециркуляторы воздуха.
Как сообщал «Байкал-Daily», коронавирус подтвердили у ученицы гимназии № 29. Девочка сходила на уроки, так что на самоизоляцию отправился её класс и несколько учителей.
Туалеты в школах Улан-Удэ моют после каждой перемены
Общество, Фото:
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