В круг контактных лиц вошли одноклассники и учителя
В Улан-Удэ коронавирус подтвердили у ученицы гимназии № 29. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
- У обучающегося гимназии № 29 Улан-Удэ зарегистрирован случай новой коронавирусной инфекции. Девочка была обследована по домашнему очагу (в семье был инфицированный), находилась на домашней изоляции. Однако успела посетить накануне образовательное учреждение. Управлением Роспотребнадзора незамедлительно начат комплекс противоэпидемических мероприятий, - отметили в управлении.
Установлен круг контактных лиц, в том числе по школе. Это 32 одноклассника девочки и четыре учителя.
- Все контактные изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Ситуация на контроле, - заключили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ коронавирус подтвердился у двух учителей из улан-удэнских школ №№ 20 и 22. В 20-й школе контактным оказался только один коллега, а вот в 22-й – сразу 38 сотрудников школы. Также в прогимназии №108 53 учителя вошли в круг контактных лиц с больным коронавирусом. В прогимназии анализы у учителей брала заражённая COVID-19 медсестра. Все эти педагоги были временно отстранены от работы.
Только сегодня утром замминистра образования Бурятии, комментируя результаты первой учебной недели, заявил: «Слава богу, у нас всё нормально. Прогнозы, скажем так, были похуже».
В Улан-Удэ ученица гимназии с коронавирусом посетила уроки
Происшествия, Фото:
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