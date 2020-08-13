Звёзды бурятской эстрады проводят конкурс своих каверов

Общество, Фото: театр эстрады Зоригто и Нонны Тогочиевых

Призовой фонд составит 22 тысячи рублей



В Бурятии театр эстрады Зоригто и Нонны Тогочиевых запустил конкурс каверов на свои песни. Мероприятие проводится в честь 20-летия театра.



Для участия свои видео нужно выложить в Инстаграм с хэштегом #тогочиевы2020, а также подписаться на аккаунты @buryatia_online, @buryatia_talents, @togochiev_zorigto, @nonnatogochieva, @aiusha_togochiev.



Все ролики будут размещены в инстаграм-аккаунте Зоригто Тогочиева, где по количеству лайков будут определены победители конкурса. Их объявят 28 августа на юбилейном онлайн-концерте. Победители получат денежные призы. Об этом сообщает паблик бурятской музыки «#buryad_music».



Возрастное ограничение 6+

