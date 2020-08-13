Призовой фонд составит 22 тысячи рублей
В Бурятии театр эстрады Зоригто и Нонны Тогочиевых запустил конкурс каверов на свои песни. Мероприятие проводится в честь 20-летия театра.
Для участия свои видео нужно выложить в Инстаграм с хэштегом #тогочиевы2020, а также подписаться на аккаунты @buryatia_online, @buryatia_talents, @togochiev_zorigto, @nonnatogochieva, @aiusha_togochiev.
Все ролики будут размещены в инстаграм-аккаунте Зоригто Тогочиева, где по количеству лайков будут определены победители конкурса. Их объявят 28 августа на юбилейном онлайн-концерте. Победители получат денежные призы. Об этом сообщает паблик бурятской музыки «#buryad_music».
Возрастное ограничение 6+
Звёзды бурятской эстрады проводят конкурс своих каверов
Общество, Фото:
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