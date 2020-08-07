Мастер-класс прошёл в женской колонии
В реабилитационном центре «Аврора» при женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл кулинарный мастер-класс. Осуждённые научились готовить классическое традиционное блюдо русской национальной кухни - окрошку.
Женщинам показали поэтапное приготовление блюда: от подготовки и обработки овощей до подачи на стол. Они узнали об истории происхождения окрошки, из каких ингредиентов состоит суп и из чего готовят заправку.
Для дегустации блюда и сервировки стола осужденные дополнительно приготовили салат из свежих овощей и гренки со шпротами и зеленью.
Подобные мастер-классы являются звеном целого комплекса мероприятий, направленных на реабилитацию и социальную адаптацию женщин, перед освобождением, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённых научили готовить окрошку
Общество, Фото:
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