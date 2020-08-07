Лук из Астрахани отправился в Бурятию

Отправлено более 250 тонн овощей



На станции Ахтуба Астраханского региона Приволжской дороги началась сезонная погрузка лука. Первые вагоны с 258 тоннами овощной культуры были отправлены на станцию Улан-Удэ в Бурятию, сообщает газета «Гудок».



В ближайшее время погрузка лука будет организована также на станциях Капустин Яр, Кутум и Харабалинская.



Издание отмечает, что с 1 июля по 31 октября для аграриев Астраханской области на ПривЖД действует 41-процентная скидка к грузовому тарифу на внутрироссийские перевозки плодоовощной продукции в крытых вагонах на станции Куйбышевской, Московской, Октябрьской, Горьковской и Свердловской дорог в поясе дальности до 3 тыс. км.

