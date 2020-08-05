В колонии в Бурятии появится кружок по игре в городки

В колонии №1 прошла летняя спартакиада



В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске прошла ежегодная летняя спартакиада среди осуждённых. Участники посоревновались в футболе, баскетболе и поднятии гири, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Новшеством традиционной программы стала игра городки. В исправительном учреждении оборудована площадка для этого вида спорта, имеется необходимый инвентарь. Принято решение создать кружок по игре в городки.



Соревнования проходили внутри отрядов.

