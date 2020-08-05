В колонии №1 прошла летняя спартакиада
В исправительной колонии №1 в Гусиноозёрске прошла ежегодная летняя спартакиада среди осуждённых. Участники посоревновались в футболе, баскетболе и поднятии гири, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Новшеством традиционной программы стала игра городки. В исправительном учреждении оборудована площадка для этого вида спорта, имеется необходимый инвентарь. Принято решение создать кружок по игре в городки.
Соревнования проходили внутри отрядов.
В колонии в Бурятии появится кружок по игре в городки
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В колонии №1 прошла летняя спартакиада
8 августа в Забайкальском крае свадебного бума не будет
Все малыши появились на свет в конце июля
Сегодня отмечается День светофора
Спортсмены пересекли Байкал от Выдрино до Листвянки
Предложение об этом уже готовится
Они поставили задачу отжаться 90 раз
Скрутка мантр является большой добродетелью, поясняют ламы
Спектакль будет рассчитан на малышей до трёх лет
Вокруг Повелителя Воды установлены девять его слуг
Турнир собрал более 100 спортсменов
Новую услугу внедряет правительство республики при помощи сервиса СберЗдоровье
Горожане назвали произошедшее «неуважение»
Занято менее 40% коек для больных COVID-19
Сироты живут в домах, покрытых плесенью и трещинами