Местами возможен град
По данным Бурятского Гидрометцентра, в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. 15 июля днём по юго-западу и южному Прибайкалью, 16 июля в большинстве районов республики дожди, грозы, местами ливни, усиление ветра до 15-22 м/с, возможен град, понижение дневных температур на 8-13 градусов.
Подробнее про прогноз на сегодня, 15 июля. Местами в Бурятии кратковременные дожди, грозы, по юго-западу ливни, возможен град. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, местами 15-20 м/с. Температура днём +28,+33, местами по юго-западу и южному Прибайкалью +19,+24.
В Улан-Удэ днём дождь, гроза. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Воздух прогреется до +29,+31.
В Бурятии ухудшается погода
Общество, Фото:
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