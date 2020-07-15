В Бурятии ухудшается погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами возможен град



По данным Бурятского Гидрометцентра, в ближайшие дни ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. 15 июля днём по юго-западу и южному Прибайкалью, 16 июля в большинстве районов республики дожди, грозы, местами ливни, усиление ветра до 15-22 м/с, возможен град, понижение дневных температур на 8-13 градусов.



Подробнее про прогноз на сегодня, 15 июля. Местами в Бурятии кратковременные дожди, грозы, по юго-западу ливни, возможен град. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10, местами 15-20 м/с. Температура днём +28,+33, местами по юго-западу и южному Прибайкалью +19,+24.



В Улан-Удэ днём дождь, гроза. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Воздух прогреется до +29,+31.

