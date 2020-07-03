 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Июля

Популярное

В Забайкалье стартовал конкурс сочинителей бурятских сказок

В Забайкалье стартовал конкурс сочинителей бурятских сказок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Произведения могут быть написаны как на русском, так и бурятском языках

В Забайкальском крае проводится литературный конкурс «Через сказки – к языку». Основными целями мероприятия станут привлечение внимания современной молодёжи к бурятскому языку, культуре, традициям устного народного творчества, истории Забайкалья, а также поиск и поддержка юных талантливых авторов.

Принять участие в проекте могут все желающие авторы, без возрастных ограничений. Тематика литературного конкурса – сказка с героями бурятского народного фольклора или произведения, написанные по мотивам исторических национальных эпосов и легенд. В проекте участвуют сказки как на русском, так и бурятском языках. Как отмечают организаторы, работы на бурятском с переводом на русский язык приветствуются особенно.

Заявки принимаются до 20 сентября на электронный адрес: info@zabburyat.ru. По итогам проекта победители будут награждены дипломами и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Возрастное ограничение 0+
Забайкальский край конкурс бурятский язык фольклор эпос улигершины литература национальная культура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Реконструкция парка в Закаменске завершится в июле
Реконструкция парка в Закаменске завершится в июле
Общество, 03.07.2020
В ближайшее время будет установлены детская площадка и лавки
В Забайкалье фотоловушки зафиксировали уникальные фото диких животных
В Забайкалье фотоловушки зафиксировали уникальные фото диких животных
Общество, 03.07.2020
На камеру были сняты лоси, косули, кабаны и медведь
На родине Даши Намдакова стартовал проект по возрождению традиций
На родине Даши Намдакова стартовал проект по возрождению традиций
Общество, 03.07.2020
По его приглашению учитель из Агинского обучает детей бурятскому языку
В Бурятии восстановлен мост через реку Жомболок
В Бурятии восстановлен мост через реку Жомболок
Общество, 03.07.2020
Ремонт осуществлялся силами местных жителей
Опознавательный автомобильный знак «Инвалид» отменяется
Опознавательный автомобильный знак «Инвалид» отменяется
Общество, 03.07.2020
Подобные знаки больше не будут выдаваться
Обряды обоо в Агинском пройдут без участия верующих
Обряды обоо в Агинском пройдут без участия верующих
Общество, 03.07.2020
Они состоятся на территории посёлка 4 и 5 июля
Два района Бурятии получили новые автобусы для школ и домов культуры
Два района Бурятии получили новые автобусы для школ и домов культуры
Общество, 03.07.2020
Один микроавтобус предназначен для Кабанского района, другой - для Тункинского района
В Иркутске установят стелу в честь звания «Город трудовой доблести»
В Иркутске установят стелу в честь звания «Город трудовой доблести»
Общество, 03.07.2020
Памятный знак поставят около мемориала «Вечный огонь»
В Забайкалье стартовал конкурс сочинителей бурятских сказок
В Забайкалье стартовал конкурс сочинителей бурятских сказок
Общество, 03.07.2020
Произведения могут быть написаны как на русском, так и бурятском языках
Дом-интернат из Улан-Удэ победил во всероссийской акции
Дом-интернат из Улан-Удэ победил во всероссийской акции
Общество, 03.07.2020
Мероприятие было приурочено к 10-летию учреждения в России института уполномоченных по правам ребёнка
Роды хори-бурят участвуют в поэтическом онлайн-челлендже
Роды хори-бурят участвуют в поэтическом онлайн-челлендже
Общество, 03.07.2020
Также приглашаются другие роды, племена и этнические диаспоры
В Бурятии возобновил работу детский центр медицинской реабилитации
В Бурятии возобновил работу детский центр медицинской реабилитации
Общество, 03.07.2020
В Сотниково проходят лечение и восстановление 115 детей
В Бурятии разрешили автобусные туры
В Бурятии разрешили автобусные туры
Общество, 03.07.2020
По-прежнему запрещена деятельность СПА-салонов, бань, саун и соляриев
В Бурятии за день из колонии освободились 17 осуждённых
В Бурятии за день из колонии освободились 17 осуждённых
Общество, 03.07.2020
Осуждённые освободились условно-досрочно

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^