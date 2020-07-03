Произведения могут быть написаны как на русском, так и бурятском языках
В Забайкальском крае проводится литературный конкурс «Через сказки – к языку». Основными целями мероприятия станут привлечение внимания современной молодёжи к бурятскому языку, культуре, традициям устного народного творчества, истории Забайкалья, а также поиск и поддержка юных талантливых авторов.
Принять участие в проекте могут все желающие авторы, без возрастных ограничений. Тематика литературного конкурса – сказка с героями бурятского народного фольклора или произведения, написанные по мотивам исторических национальных эпосов и легенд. В проекте участвуют сказки как на русском, так и бурятском языках. Как отмечают организаторы, работы на бурятском с переводом на русский язык приветствуются особенно.
Заявки принимаются до 20 сентября на электронный адрес: info@zabburyat.ru. По итогам проекта победители будут награждены дипломами и денежными призами. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 0+
В Забайкалье стартовал конкурс сочинителей бурятских сказок
Общество, Фото:
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