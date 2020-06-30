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В Бурятии осуждённые сразились в шахматы

В Бурятии осуждённые сразились в шахматы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В УФСИН уверены, что шахматы благотворно сказываются на качестве дальнейшей ресоциализации осуждённых

В исправительной колонии № 2 в Улан-Удэ прошёл шахматный турнир среди осуждённых. За победу в соревнованиях вышли сразиться шахматные мастера из всех отрядов учреждения.

Соревнование прошло в четыре этапа - 1/8, 1/4, 1/2, финал.

- Подводя итоги шахматного турнира, сотрудники воспитательного отдела учреждения отметили, что участие осуждённых в шахматных турнирах более полно раскрывают индивидуальные способности осуждённого, а также обеспечивают их полезной занятостью. Шахматы не только развивают интеллект, но и учат обдумывать каждый шаг в реальной жизни, что в дальнейшем благотворно сказываться на качестве ресоциализации осужденного, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
спорт шахматы. осужденные
 
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