В регионе число случаев заражения приближается к семи тысячам
В Иркутской области на сегодня уже 6857 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявлено 222 больных. Выздоровело 2774 человека, в том числе за последние сутки – 120. Скончались 40 пациентов, трое из них за последние сутки. 49 человек умерло от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
На 27 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 2975 - 59 за последние сутки. 1826 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений (73 за сутки). Новых летальных исходов не зарегистрировано, всего скончался 41 пациент.
Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.
В Бурятии зарегистрировано 2857 случаев заражения COVID-19. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2000 человек, умерло 20 человек. Проходят лечение в стационарах республики 514 больных. На амбулаторном лечении находится 323 пациента.
За сутки в Иркутской области скончалось 3 пациента с коронавирусом
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