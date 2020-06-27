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За сутки в Бурятии выявили 26 больных коронавирусом

За сутки в Бурятии выявили 26 больных коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Выздоровело 2000 человек

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 27 июня в республике зарегистрировано 2857 случаев заражения коронавирусом. Из них по Улан-Удэ – 1581.За сутки прибавилось 26 больных, накануне сообщалось о 2831 случае.

Из 26 новых случаев COVID-19: 2 человека – вахтовики посёлка Ирокинда, 2 человека - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1237 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 741 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.

На 8 часов утра 27 июня в инфекционных стационарах Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 514 больных, из них 29 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 323 больных COVID-19 с легким течением заболевания.

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 2000 человек, в том числе за последние сутки выздоровело 43 человека. Умерло 20 человек с тяжелой сопутствующей патологией. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне скончался 62-летний пациент, болевший коронавирусом. 

- В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 971 койка, занято – 531, в том числе с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 514, свободно – 440 коек., - сообщили в оперштабе.

В инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 8 тяжелых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 5 тяжелых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 3 больных, в том числе старше 65 лет - 3 человека. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 чел., на ИВЛ пациентов нет.

В пяти обсерваторах на сегодняшнее утро находится 38 человек.


профилактика коронавирус
 
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