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В Иркутской области за сутки выявили 199 больных коронавирусом

В Иркутской области за сутки выявили 199 больных коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В регионе более 6,2 тысяч случаев заражения

По данным оперативного штаба, на 24 июня в Иркутской области зарегистрировано 6202 случая заболевания коронавирусом. За сутки число заболевших выросло на 199 человек. Госпитализировано 3717 человек, у 59 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме.

Выздоровело 2410 человек, в том числе 135 - за последние сутки. Умерло 35 человек, трое из них – за последние сутки; 40 человек скончалось от иных заболеваний, не связанных с коронавирусом.

На 24 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 2793 человек, 55 - за последние сутки. 1608 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений, 52 - за сутки. Новых летальных исходов не зарегистрировано, за весь период скончалось 40 пациентов.

В Бурятии 2731 случай заражения COVID-19. За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1853 человека, в том числе накануне выздоровели 52. На сегодня проходят лечение в стационарах республики 505 пациентов. На амбулаторном лечении находятся ещё 354 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания. Скончались 19 пациентов, одна из них скончалась накануне. 

профилактика коронавирус Иркутская область Забайкальский край
 
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