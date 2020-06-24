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В Бурятии коронавирусом заразились ещё 49 человек

В Бурятии коронавирусом заразились ещё 49 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство новых больных – это контактные лица

По информации управления Роспотребнадзора, на утро 24 июня в Бурятии зарегистрировано 2731 случаев заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ –1511.

Накануне было 2682 случаев заражения. Таким образом, за сутки диагноз подтвердили ещё у 49 человек. Выздоровели за сутки 52 пациента.

Из 49 новых случаев COVID-19: двое прибыли из других регионов, 12 человек были обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, трёх обследовали в рамках мониторинга за внебольничными пневмониями, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

- На сегодня круг контактных лиц составляет 1366 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.

За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 1853 человека, в том числе накануне выздоровели 52.

На сегодня проходят лечение в стационарах республики 505 пациентов. На амбулаторном лечении находятся ещё 354 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

- В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 971 койка, занято 524, в том числе с лабораторно подтверждённым COVID-19 – 505. Свободно 447 коек, - уточнили в оперштабе.

На лечении находится 31 ребёнок. Один ребёнок с пневмонией остаётся в реанимации инфекционной больницы, его состояние средней степени тяжести

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне умерла пожилая женщина, болевшая коронавирусом. Этот летальный случай стал 19-м среди больных COVID-19.

Недавно в Бурятии больная коронавирусом родила здорового сына. Это уже второй случай, когда родила пациентка с этим диагнозом.


коронавирус профилактика
 
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