В Бурятии скончался 19-й пациент с COVID-19

Умершая пациентка страдала серьёзными заболеваниями



В Бурятии зафиксирован 19-й летальный исход среди больных коронавирусом. Умерла 84-летняя пенсионерка, которая лежала в инфекционном стационаре на улице Пирогова, 30а.



- Умерла пациентка 84 лет с двусторонней пневмонией, осложнившей новую коронавирусную инфекцию. У пациентки имелись сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ожирение, - сообщили в республиканском оперштабе.



На утро 24 июня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 2731, за сутки диагноз подтвердили ещё у 49 человек.



