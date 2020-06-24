Умершая пациентка страдала серьёзными заболеваниями
В Бурятии зафиксирован 19-й летальный исход среди больных коронавирусом. Умерла 84-летняя пенсионерка, которая лежала в инфекционном стационаре на улице Пирогова, 30а.
- Умерла пациентка 84 лет с двусторонней пневмонией, осложнившей новую коронавирусную инфекцию. У пациентки имелись сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ожирение, - сообщили в республиканском оперштабе.
На утро 24 июня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 2731, за сутки диагноз подтвердили ещё у 49 человек.
В Бурятии скончался 19-й пациент с COVID-19
Происшествия, Фото:
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