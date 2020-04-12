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Сбежавшие из психбольницы пациенты в Иркутске угрожали убийством

Сбежавшие из психбольницы пациенты в Иркутске угрожали убийством
Общество, 
Следствием возбуждено уголовное дело

Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции №2 Иркутска поступило сообщение о побеге шестерых пациентов Иркутской областной психиатрической больницы №1.

Мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой. За угрозу убийством в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности возбуждено уголовное дело.

Установлено, что побег совершили шестеро мужчин во возрасте от 27 до 18 лет.

- Следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
Иркутск
 
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