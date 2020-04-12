Сбежавшие из психбольницы пациенты в Иркутске угрожали убийством

Следствием возбуждено уголовное дело



Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции №2 Иркутска поступило сообщение о побеге шестерых пациентов Иркутской областной психиатрической больницы №1.



Мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой. За угрозу убийством в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности возбуждено уголовное дело.



Установлено, что побег совершили шестеро мужчин во возрасте от 27 до 18 лет.



- Следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

