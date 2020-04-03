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Поезд «Улан-Удэ – Иркутск» отменяют

Поезд «Улан-Удэ – Иркутск» отменяют
Общество, 
Дневной экспресс из Улан-Удэ в Иркутск отменяется из-за коронавируса

Холдинг «РЖД» отменяет ряд поездов дальнего следования. С 7 апреля временно сокращается периодичность курсирования 37 поездов формирования, 53 поезда будут временно отменены.

Так, поезд № 149/150 Иркутск – Улан-Удэ отменяется из Иркутска с 6 апреля, из Улан-Удэ с 7 апреля.

Поезд № 321/322 Иркутск – Забайкальск отменяется из Иркутска с 1 июня, из Забайкальска с 3 июня.

Связана эта мера с борьбой по распространению коронавируса. Напомним, на 3 апреля, в Бурятии 31 случай заражения, в Иркутской области – восемь.

Поезд «Иркутск – Улан-Удэ» - ежедневный экспресс, стабильно пользующийся популярностью у жителей двух городов. Он был запущен в конце 2016 года. С мая 2017 года количество дней его курсирования увеличилось с трёх раз в неделю до пяти, с декабря дневной экспресс стал ежедневным.
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