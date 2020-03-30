В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревьев на 270 тысяч

Мужчину отправили в колонию на 2 года
Ранее судимый житель улуса Кодунский Станок Кижингинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
В судебном заседании установлено, что в январе 2020 года в защитных лесах Нижне-Кудунского участкового лесничества Кижингинского лесничества мужчина совершил незаконную рубку 16 сосен.
Преступлением причинён ущерб государственному лесному фонду на сумму 270,5 тысяч рублей.
Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судом удовлетворены исковые требования о взыскании с осуждённого ущерба.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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Общество, Фото:
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