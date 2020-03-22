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В Бурятии работает «горячая линия» для приёма сообщений о повышении цен на товары

В Бурятии работает «горячая линия» для приёма сообщений о повышении цен на товары
Общество, 
«Сейчас гораздо важнее контролировать рост цен, а он, несомненно, будет, я не буду обманывать себя и вас», отметил замминистра промышленности и торговли республики

Заместитель министра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников рассказал о ситуации с ценами на продукты питания в регионе. Он отметил, что в республике в этой сфере всё стабильно.

- Прошёл штаб по мониторингу ситуации с наличием и ценами на продукты питания под председательством заместителя министра промышленности и торговли России Виктора Евтухова. По информации регионов, ситуация стабилизируется, спрос на товары социальной направленности соответствует спросу в обычный субботний день. На определённые позиции товаров есть рост цены в пределах 5-7%. У нас ситуация продолжает оставаться стабильной. Ещё раз хочу сказать большое спасибо руководству и коллективам наших торговых сетей и независимым продавцам за своевременную реакцию на ситуацию и социальную ответственность. Ситуация наглядно показала, что внутренние производственные процессы у наших предприятий торговли организованы лучше, чем у сеток с мировым именем, - написал он на своей странице в Facebook.

Алексей Оловянников добавил, что сейчас гораздо важнее контролировать рост цен.

- Сейчас гораздо важнее контролировать рост цен, а он, несомненно, будет, я не буду обманывать себя и вас. На это будет влиять и рост курса валют, и рост цен на биржевые товары (сахар, рис, чай, кофе и пр). Но рост цен в рознице должен быть не резким и обоснованным, - продолжил он.

По его словам, для контроля был организован ежедневный мониторинг во всех районах и городах республики на уровне глав администраций. 

- Также для оперативного реагирования работает горячая линия 44-40-48, куда можно подробно сообщить о повышении цены (где, на сколько и на что). Информация будет сведена и отправлена в управление Федеральной антимонопольной службы для реагирования, - заключил заместитель министра промышленности и торговли Бурятии. 
цены на продукты питания мониторинг
 
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