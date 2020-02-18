В Улан-Удэ очищают крыши от сосулек

За невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке крыш, зданий, сооружений, домов, а также козырьков, карнизов, балконов от сосулек, снежного покрова и наледи предусмотрена административная ответственность: на граждан - до 5000 рублей, на должностных лиц - до 20 000 рублей, на юридических лиц - до 100 000 рублей.





Работы по очистке навесов на остановках общественного транспорта в Улан-Удэ от снега и наледи начались на прошлой неделе. Работы ведутся одномоментно в трёх районах города.Всего в ведении комбината по благоустройству находится 226 остановочных пунктов. За выходные очищены остановки по улицам Лимонова, Ботанической, Ленина, Смолина, Гагарина, Революции 1905 года, на проспектах Победы, Автомобилистов и Строителей и других.Также параллельно производится очистка от сосулек мостов и путепроводов, находящихся на обслуживании у ведомства. В частности, наледь убрана на транспортных развязках по улицам Ербанова-Борсоева, проспект Победы-Ленина и на мосту через улицу Бабушкина.- Комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ доведена информация до управляющих организаций и ТСЖ, обслуживающих многоквартирные дома о необходимости в ежедневном режиме обследовать кровли домов на наличие наледи. Рекомендовано также убирать своевременно снег с крыш домов, - сообщают в комитет городского хозяйства.Управление административного контроля проводит ежедневные рейды, в том числе в выходные дни, и выявляет объекты, где требуется незамедлительная очистка карнизов крыш.За время проверки выявлено 152 таких объекта, составлено 42 протокола об административном правонарушении.