В Улан-Удэ очищают крыши от сосулек

Работы по очистке навесов на остановках общественного транспорта в Улан-Удэ от снега и наледи начались на прошлой неделе. Работы ведутся одномоментно в трёх районах города.
Всего в ведении комбината по благоустройству находится 226 остановочных пунктов. За выходные очищены остановки по улицам Лимонова, Ботанической, Ленина, Смолина, Гагарина, Революции 1905 года, на проспектах Победы, Автомобилистов и Строителей и других.
Также параллельно производится очистка от сосулек мостов и путепроводов, находящихся на обслуживании у ведомства. В частности, наледь убрана на транспортных развязках по улицам Ербанова-Борсоева, проспект Победы-Ленина и на мосту через улицу Бабушкина.
- Комитетом городского хозяйства администрации Улан-Удэ доведена информация до управляющих организаций и ТСЖ, обслуживающих многоквартирные дома о необходимости в ежедневном режиме обследовать кровли домов на наличие наледи. Рекомендовано также убирать своевременно снег с крыш домов, - сообщают в комитет городского хозяйства.
Управление административного контроля проводит ежедневные рейды, в том числе в выходные дни, и выявляет объекты, где требуется незамедлительная очистка карнизов крыш.
За время проверки выявлено 152 таких объекта, составлено 42 протокола об административном правонарушении.
За невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке крыш, зданий, сооружений, домов, а также козырьков, карнизов, балконов от сосулек, снежного покрова и наледи предусмотрена административная ответственность: на граждан - до 5000 рублей, на должностных лиц - до 20 000 рублей, на юридических лиц - до 100 000 рублей.