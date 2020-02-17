Соревнования проходили в «Снежинке»
В УФСИН по Бурятии прошли соревнования по лыжным гонкам, посвящённые празднованию 85-летия со дня образования оперативных подразделений уголовно-исполнительной системы России. В спортивном комплексе «Снежинка» на лыжню вышли семь команд, в составе каждой трое мужчин и одна женщина.
Старты включали в себя командный и личный зачёты, мужчинам предстояло преодолеть дистанцию в три километра, а женщинам – один километр.
В упорной борьбе первое место среди мужчин заняла команда исправительной колонии № 2, второе — спортсмены из исправительной колонии № 7, третье место досталось сборной исправительной колонии № 8.
Лучшие результаты в личном первенстве среди женщин показала сотрудница УФСИН России по Бурятии, второй к финишу пришла сотрудница исправительной колонии № 7 и замкнула тройку лидеров сотрудница ИК-8.
Сотрудники УФСИН в Бурятии соревновались на лыжне
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