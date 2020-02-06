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Агинский округ выбрал самое благоустроенное сельское поселение

Агинский округ выбрал самое благоустроенное сельское поселение
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
Им стало село Хойто-Ага

5 февраля в Агинском Бурятском округе подведены итоги окружного конкурса на лучшее санитарное содержание и благоустройство населённых пунктов в 2019 году.

Победителем стало сельское поселение «Хойто-Ага». Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья – руководителя администрации округа Буянто Батомункуев вручил главе села Цыпелме Базаржаповой диплом, переходящий кубок «Самое благоустроенное сельское поселение Агинского Бурятского округа Забайкальского края» и денежную премию в размере 50 000 рублей.

За занятое второе место дипломом и денежной премией в размере 30 000 рублей отмечены сельское поселение «Гунэй» (глава Рихард Дармаев), сельское поселение «Ортуй» (глава Баир Далаев).

Диплом за третье место и денежную премию в размере 20 000 рублей получило сельское поселение «Таптанай» (глава Лубсанова Туяна).

За активную работу в проведении мероприятий весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов Агинского Бурятского округа в 2019 году награждены благодарственным письмом окружной администрации и денежной премией в размере 10 000 рублей: городской округ «Посёлок Агинское», городское поселение «Новоорловск» и сельское поселение «Дульдурга». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
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