Агинский округ выбрал самое благоустроенное сельское поселение

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

Им стало село Хойто-Ага



5 февраля в Агинском Бурятском округе подведены итоги окружного конкурса на лучшее санитарное содержание и благоустройство населённых пунктов в 2019 году.



Победителем стало сельское поселение «Хойто-Ага». Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья – руководителя администрации округа Буянто Батомункуев вручил главе села Цыпелме Базаржаповой диплом, переходящий кубок «Самое благоустроенное сельское поселение Агинского Бурятского округа Забайкальского края» и денежную премию в размере 50 000 рублей.



За занятое второе место дипломом и денежной премией в размере 30 000 рублей отмечены сельское поселение «Гунэй» (глава Рихард Дармаев), сельское поселение «Ортуй» (глава Баир Далаев).



Диплом за третье место и денежную премию в размере 20 000 рублей получило сельское поселение «Таптанай» (глава Лубсанова Туяна).



За активную работу в проведении мероприятий весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов Агинского Бурятского округа в 2019 году награждены благодарственным письмом окружной администрации и денежной премией в размере 10 000 рублей: городской округ «Посёлок Агинское», городское поселение «Новоорловск» и сельское поселение «Дульдурга». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

