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Чита примет международный конкурс народных оркестров и ансамблей

Чита примет международный конкурс народных оркестров и ансамблей
Общество,  Фото:пресс-служба министерства культуры Забайкальского края
Музыкальный конкурс имени Н.П. Будашкина проводится раз в три года

С 23 по 26 марта в Забайкальском крае уже в шестнадцатый раз состоится международный конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов имени Н.П. Будашкина. Крупнейший на территории Сибири и Дальнего Востока музыкальный конкурс, названный в честь одного из самых известных композиторов-народников России, создан в Чите более 40 лет назад.

- Конкурс имени Николая Павловича Будашкина стартовал в 1976 году и стал первым музыкальным состязанием в стране для оркестров и ансамблей русских народных инструментов. На трёх первых конкурсах членом жюри был сам Николай Павлович. Композитор, высказываясь о конкурсах, говорил, что «есть в них и массовость и широта, присущие народному инструментальному исполнительству». И по сей день конкурс – долгожданное событие для музыкантов, к которому они тщательно готовятся. Это возможность для молодых исполнителей-оркестрантов выступить на большой сцене, получить колоссальный творческий опыт, познакомиться с исполнительским творчеством коллективов из других регионов, – рассказала директор Забайкальского краевого училища искусств Татьяна Буданова.

В рамках конкурса организуют прослушивания, концерты, мастер-классы членов жюри. В качестве председателя жюри приглашен профессор, главный дирижер Русского академического оркестра государственной филармонии из города Новосибирска, народный артист России Владимир Гусев. Членами жюри заявлены ведущие мастера исполнительского искусства из Москвы, Улан-Удэ, Иркутска и Читы.

Конкурс проводится раз в три года. В 2017 году он собрал более 700 участников из районов Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области, Красноярского и Хабаровского краёв. Конкурсанты из Китая, Белоруссии и Казахстана принимали участие заочно – их игру оценивали по видеозаписям выступлений, которые они прислали. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

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Чита конкурс музыкальный инструмент оркестр ансамбль народные инструменты Забайкальский край
 
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