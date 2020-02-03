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В Улан-Удэ многодетную мать лишили родительских прав

В Улан-Удэ многодетную мать лишили родительских прав
Общество,  Фото:pixabay.com
Её дети попрошайничали, бродяжничали по городу

В суд обратился орган опеки и попечительства администрации района и просили лишить родительских прав жительницу Улан-Удэ в отношении двоих сыновей. Решение было обосновано тем, что ранее решением районного суда ответчица была ограничена в родительских правах в отношении детей. Детей временно поместили в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

За время ограничения родительских прав женщина не изменила себе: она не поменяла своего поведения, обстоятельства, установленные судом при ограничении в родительских правах, не изменились. Более того, ранее женщину лишили родительских прав в отношении старшей дочери.

- Районный суд согласился с доводами истца, но, учитывая, что лишение родительских прав является крайней мерой ответственности родителей, отказал в иске, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

Судебная коллегия отменила решение районного суда по доводам жалобы органа опеки и попечительства, лишив улан-удэнку родительских прав в отношении двоих детей.

Суд не нашёл оснований в отказе иска о лишении прав. Из материалов дела следует, что семья с 2018 года состоит на профилактическом учёте, как семья, находящаяся в социально-опасном положении.

- В службу профилактики неоднократно поступали сообщения о неблагополучии в семье, о занятии детей попрошайничеством, бродяжничеством, о пропусках занятий в школе, о том, что мать утратила контроль над детьми, авторитетом для несовершеннолетних не является, должного положительного влияния на них не оказывает. Данные обстоятельства подтверждены сообщениями из школы, актом обследования условий жизни несовершеннолетних и семьи, показаниями специалистов органа опеки и попечительства, пояснявшими о том, что женщина при работе с семьёй ведёт себя агрессивно, не признает, что не справилась с воспитанием детей, обвиняя их в непокладистом характере, - сообщает пресс-служба суда.

Также женщина говорила, что если их поведение не изменится, то дети вновь окажутся в государственном учреждении. Кроме того, женщина не обращалась с иском о восстановлении в родительских правах, ни разу не навещала детей.

- Принимая решение об отказе в иске, районный суд не принял во внимание, что женщина не может обеспечить занятость детей, посещение ими школы, секций, не готова вступить с ними в контакт и диалог, ссылаясь на их поведение и неисправимый характер. Напротив, из материалов дела следовало, что совершеннолетние проживают в Центре в семейной группе, в которой хорошо адаптировались, имеют друзей, характеризуются положительно, посещают кабинет психолога, ходят в школу, участвуют в мероприятиях, - разъясняют в суде.

Судебная коллегия разъяснила ответчице о том, что она в судебном порядке может ставить вопрос о восстановлении родительских прав, но только в том случае, если изменит своё поведение, образ жизни и отношение воспитанию детей.


родители
 
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