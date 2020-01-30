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В Агинском округе разыграют кубок по хоккею с шайбой

В Агинском округе разыграют кубок по хоккею с шайбой
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования посвящёны 30-летию окончания боевых действий советских войск в Афганистане

8 февраля в Агинском Бурятском округе состоится открытое первенство окружного центра по хоккею с шайбой «Кубок главы городского округа «Посёлок Агинское», посвящённое 30-летию окончания боевых действий советских войск в республике Афганистан. Соревнования пройдут на хоккейной площадке СДЦ «Олимп» в посёлке Агинское.

К соревнованиям допускаются команды городских и сельских поселений Забайкальского края. Предварительные заявки на участие в турнире подаются до 7 февраля.

Игры состоят из трёх периодов по 15 минут времени. Начало игр в 10:00. Открытие соревнований состоится в 11:00.

Команда-победительница награждается кубком, медалями, денежным призом и дипломом I степени, призёры – медалями, дипломами и денежными призами. Также предусматривается награждение лучших игроков (бомбардир, защитник, вратарь, нападающий). Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Посёлок Агинское».

Возрастное ограничение 0+
спорт хоккей первенство Агинский Бурятский округ Агинское Забайкальский край
 
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