В Агинском округе разыграют кубок по хоккею с шайбой

Соревнования посвящёны 30-летию окончания боевых действий советских войск в Афганистане



8 февраля в Агинском Бурятском округе состоится открытое первенство окружного центра по хоккею с шайбой «Кубок главы городского округа «Посёлок Агинское», посвящённое 30-летию окончания боевых действий советских войск в республике Афганистан. Соревнования пройдут на хоккейной площадке СДЦ «Олимп» в посёлке Агинское.



К соревнованиям допускаются команды городских и сельских поселений Забайкальского края. Предварительные заявки на участие в турнире подаются до 7 февраля.



Игры состоят из трёх периодов по 15 минут времени. Начало игр в 10:00. Открытие соревнований состоится в 11:00.



Команда-победительница награждается кубком, медалями, денежным призом и дипломом I степени, призёры – медалями, дипломами и денежными призами. Также предусматривается награждение лучших игроков (бомбардир, защитник, вратарь, нападающий). Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Посёлок Агинское».



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