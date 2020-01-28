В Чите сторож с подельником украли 13 металлических печей

Они вывезли печи для обогрева теплиц за три рабочие смены



В Чите в полицию обратился владелец одного из участков сельскохозяйственного кооператива. Мужчина рассказал, что кто-то украл с территории 13 металлических печей для обогрева теплиц и несколько блоков от двигателя внутреннего сгорания.



Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления может быть причастен один из сторожей участка и его знакомый. Мужчин доставили в отдел полиции. От них получены признательные показания.



Оказалось, что все имущество они вывезли с территории за три рабочие смены. Украденные изделия они сдали в пункт приёма металла, а вырученные деньги в сумме 25 тысяч рублей потратили на собственные нужды.



В настоящее время всё украденное изъято. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

