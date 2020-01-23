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В Бурятии температура опускалась до -43

В Бурятии температура опускалась до -43
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 января по республике переменная облачность

Ночью местами по северу слабый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный 1-6, местами до 12 м/с. Температура ночью 28-33, местами 38-43, по югу и Прибайкалью 20-25, днём 14-19, местами 22-27 мороза.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура ночью 29-31, днём 16-18 мороза.
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