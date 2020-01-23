В Бурятии температура опускалась до -43

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 января по республике переменная облачность



Ночью местами по северу слабый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный 1-6, местами до 12 м/с. Температура ночью 28-33, местами 38-43, по югу и Прибайкалью 20-25, днём 14-19, местами 22-27 мороза.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура ночью 29-31, днём 16-18 мороза.

