Это звание присвоено Эрдэму Хубукшанову по достижению рейтинга
12-летний шахматист Эрдэм Хубукшанов стал самым молодым мастером ФИДЕ в Бурятии. Ему присвоено звание по достижению рейтинга – на данный момент он составляет 2343. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
Как писал «Байкал Daily» ранее, в прошлом месяце Эрдэм победил на соревнованиях в Белграде. Он стал первым в зачёте среди юношей до 16 лет и выиграл круговой турнир «Раднички чесс».
Новым мастером ФИДЕ в Бурятии стал 12-летний шахматист
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Аферист выставил на продажу игровой руль, но не планировал с ним расставаться
Одна из машин после столкновения врезалась в дорожный знак
Также с ними была проведена викторина с призами
Она нашла ключи около квартиры потерпевшей
Более половины населения республики привились от гриппа
Это звание присвоено Эрдэму Хубукшанову по достижению рейтинга
Мужчина лишил свою жертву сознания, изнасиловал и задушил
Зрители смогут увидеть картины, вооружение и послушать произведения военных лет
На ремонт потребовалось около 5 миллионов рублей
Намжил Шойжилов вышел из дома и не вернулся
Отказ в доплате был мотивирован тем, что представленные документы не подтверждают факт наличия иждивенцев
Навыки вязания они приобретают в специализированных кружках
Запланировано отключение электроэнергии
В 2019 году такие выплаты были предоставлены 52033 гражданам
В видеоролике Жаргал Очиров отжимается на одной руке и подтягивается на двух пальцах