Купели для крещенских купаний появятся в 70 населённых пунктах области
В Иркутской области к Крещению готовят 132 купелей в 70 населённых пунктах. 22 из них предназначены для купания и забора воды; 54 – только для забора воды и 56 – только для купания.
Самое большое количество иорданей будет оборудовано в Иркутске (12 иорданей) и в Иркутском районе (23 иорданей в 10 населённых пунктах). Количество иорданей и их местонахождение можно уточнять на официальных сайтах муниципальных образований.
Ожидаемое количество участников в крещенских мероприятиях по всей области – до 100 тысяч человек. Более половины из них, по опыту прошлых лет, примут участие в обряде купания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Для участников Крещения планируется развернуть 64 пункта обогрева и 33 пункта питания.
- Все традиционные места купания взяты на учёт и проверяются на безопасность. Особое внимание уделяется тем местам, где лёд недостаточно прочен. Дежурные патрульные группы будут принимать меры для ограничения одновременного выхода на лёд большого количества человек. Просьба ко всем верующим отнестись с пониманием и соблюдать меры осторожности при нахождении на льду водоёмов, - рассказал главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Евгений Гоголев.
В Иркутской области готовят 132 купели
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