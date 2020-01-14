 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Января

13 Января

Популярное

В Иркутской области готовят 132 купели

В Иркутской области готовят 132 купели
Общество, 
Купели для крещенских купаний появятся в 70 населённых пунктах области

В Иркутской области к Крещению готовят 132 купелей в 70 населённых пунктах. 22 из них предназначены для купания и забора воды; 54 – только для забора воды и 56 – только для купания.

Самое большое количество иорданей будет оборудовано в Иркутске (12 иорданей) и в Иркутском районе (23 иорданей в 10 населённых пунктах). Количество иорданей и их местонахождение можно уточнять на официальных сайтах муниципальных образований.

Ожидаемое количество участников в крещенских мероприятиях по всей области – до 100 тысяч человек. Более половины из них, по опыту прошлых лет, примут участие в обряде купания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Для участников Крещения планируется развернуть 64 пункта обогрева и 33 пункта питания.

- Все традиционные места купания взяты на учёт и проверяются на безопасность. Особое внимание уделяется тем местам, где лёд недостаточно прочен. Дежурные патрульные группы будут принимать меры для ограничения одновременного выхода на лёд большого количества человек. Просьба ко всем верующим отнестись с пониманием и соблюдать меры осторожности при нахождении на льду водоёмов, - рассказал главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Евгений Гоголев.


Крещение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области готовят 132 купели
В Иркутской области готовят 132 купели
Общество, 14.01.2020
Купели для крещенских купаний появятся в 70 населённых пунктах области
О красотах Бурятии сняли яркий ролик
О красотах Бурятии сняли яркий ролик
Общество, 14.01.2020
Видео «Наша Бурятия» сняли в декабре
Доступ к чистой питьевой воде имеют 44% жителей Бурятии
Доступ к чистой питьевой воде имеют 44% жителей Бурятии
Общество, 14.01.2020
Об этом говорится в данных Счётной палаты России
«Как по воздуху»: В Бурятии нашли идеально прозрачный лёд Байкала
«Как по воздуху»: В Бурятии нашли идеально прозрачный лёд Байкала
Общество, 14.01.2020
Пользователи Сети остались в восторге от увиденного. ВИДЕО
В Бурятии победителю турнира по hээр шаалган подарили валуха
В Бурятии победителю турнира по hээр шаалган подарили валуха
Общество, 14.01.2020
Турнир прошёл в селе в Селенгинском районе
Сотрудница ОМОН Бурятии выиграла чемпионат по лёгкой атлетике
Сотрудница ОМОН Бурятии выиграла чемпионат по лёгкой атлетике
Общество, 14.01.2020
Анна Фёдорова стала лучшей на дистанциях в 1500 и 3000 метров
Коллектив Бурятской таможни стали одним из лучших на Дальнем Востоке
Коллектив Бурятской таможни стали одним из лучших на Дальнем Востоке
Общество, 14.01.2020
Конкурс среди таможенников проходил в прошлом году
Первый фестиваль современной музыки пройдёт в Улан-Удэ
Первый фестиваль современной музыки пройдёт в Улан-Удэ
Общество, 14.01.2020
Состоится фестиваль в конце февраля
Улан-удэнка «выбила» путёвку в детсад через суд
Улан-удэнка «выбила» путёвку в детсад через суд
Общество, 14.01.2020
Мэрию Улан-Удэ обязали устроить трёхлетнюю девочку в детский сад
В Улан-Удэ собирают батарейки на утилизацию
В Улан-Удэ собирают батарейки на утилизацию
Общество, 14.01.2020
Батарейки отправятся на переработку в Челябинск
Случаев гриппа в Бурятии пока не было
Случаев гриппа в Бурятии пока не было
Общество, 14.01.2020
В Бурятии от гриппа привито 533 тысячи человек
«Это капец!»: Запись в новые детсады Улан-Удэ вызвала ажиотаж
«Это капец!»: Запись в новые детсады Улан-Удэ вызвала ажиотаж
Общество, 14.01.2020
Родители с утра атаковали комитет по образованию. ВИДЕО
Житель Бурятии поразил соцсети тренировкой по разбиванию хребтовой кости
Житель Бурятии поразил соцсети тренировкой по разбиванию хребтовой кости
Общество, 14.01.2020
На видео мужчина ребром ладони совершает мощные удары по тяжёлым гирям
В Иркутске открылся новый детский сад
В Иркутске открылся новый детский сад
Общество, 14.01.2020
Его смогут посещать 350 малышей
^