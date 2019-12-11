В Бурятии презентуют мультимедийный музейный гид

Приложение распознаёт экспонаты и выводит всю информацию о нём на экран телефона
12 декабря в 15:00 в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова состоится презентация мультимедийного гида «Artefact». Это бесплатное приложение с технологией дополненной реальности (AR), которое распознаёт музейные экспонаты и выводит всю информацию о них на экран мобильного устройства.
Приглашённые гости смогут через цифровую призму взглянуть на выставку «Атлас тибетской медицины. Сияние Бериллового Будды». Памятник иллюстрирует тибетский медицинский трактат XVII века «Голубой берилл» – комментарии к классическому произведению тибетской медицины «Чжуд-ши» и является частью буддийского Учения. Атлас представляет собой комплект из 76 листов, выполненных в форме танка. Написаны на тонком льняном полотне фабричного производства.
Сотрудники национального музея Бурятии подробно расскажут, как с помощью смартфона можно узнать всё самое интересное об экспозиции. Для этого достаточно скачать приложение «Artefact», навести телефон на предварительно оцифрованный экспонат с логотипом «AR». Приложение распознает его и расскажет наиболее интересные факты об экспонате. Более того, можно будет прослушать лекцию о конкретном листе атласа.
- У нас добавится платформа «Artefact». Около 40 экспонатов выставки мы сможем показать. Музеи со всей России подавали заявки для включения в национальный проект по культуре «Цифровая культура». Во втором этапе были отобраны 65 музеев. В том числе национальный музей Бурятии. Наш самобытный музей с уникальной выставкой привлёк внимание разработчиков программы. Теперь любой человек через приложение может зайти и ознакомиться с коллекциями музея, – сообщила главный хранитель музея Дугарма Хубитуева.
Новая цифровая платформа даёт возможность не только узнать о выставке непосредственно в музее, но и не выходя из дома. В планах – оцифровать и другие коллекции. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Справка
Интерактивный гид по музеям «Artefact» был разработан министерством культуры РФ и проектом «Культура.РФ». Разработчики делают продукт, который в перспективе смогут использовать все российские музеи без привлечения дополнительных ресурсов. Интересно, что контент для преобразования в формат AR музеи смогут добавлять самостоятельно, даже если в команде нет свободных программистов. «Artefact» работает с использованием технологий AR и системы распознавания изображений на основе искусственного интеллекта, что позволяет пользователю быстро получить информацию о нужном объекте после наведения на него смартфона. Если музейный экспонат прошел реставрацию, «Artefact» покажет его состояние до и в процессе работы.
В Бурятии презентуют мультимедийный музейный гид
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