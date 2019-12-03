Проект Бурятского СПИД-Центр стал одним из лучших в стране

Всего на международный конкурс было подано более 350 заявок



Бурятский СПИД-Центр стал одним из лучших в международном конкурсе корпоративных СМИ «Медиалидер-2019», в номинации «Лучшее корпоративное видео государственных структур». Всего на конкурс было подано более 350 заявок от компаний России и стран СНГ по 22 номинациям. «Лучший сайт», «Лучшее печатное издание», «Лучший спецпроект» и др. Победителей выбрали руководители крупнейших PR-агентств, ведущие редакторы и журналисты. Среди определяющих факторов – интересный проект, грамотная и яркая подача информации, работа в круге интересов целевой аудитории и профессиональный подход.



Среди конкурсантов - Аэрофлот, Росбанк, Мария-Ра, Уралхим, Пульс радио, Камаз, Хендэ Моторс и многие известные компании.



Заявка республиканского Центра СПИД «Остановим ВИЧ-инфекцию вместе!» – проект, где известные медийные лица Бурятии объединились.



- Важно применять простые правила защиты в жизни и важно обсуждать проблемы ВИЧ/СПИДа. Когда об этом открыто говорит человек, достигший в обществе определённых высот, достигший осязаемых побед, имеющий круг последователей и поклонников, его мнение и голос определяет общественное мнение и возможно диктует некоторые тенденции в социуме. Когда лидер общественного мнения призывает сдавать анализы на ВИЧ своим примером, говорит без стеснения о необходимости соблюдать правила защиты, рассказывает о статистике и призывает беречь свое здоровье, это не может остаться незамеченным. Следовательно, увеличивается скрининг населения, увеличивается число сознательных граждан, заботящихся о своем здоровье, - поясняют в Бурятском СПИД-Центре.



Ранее на Российском инвестиционном форуме в Сочи программа Бурятского СПИД-Центра по подготовке заняла первое место во всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития регионов России. Награду вручил вице-премьер Виталий Мутко.



