Они стали призёрами и победителями соревнований в Новосибирске и Красноярске
За две турнирные недели иркутские теннисисты завоевали 12 медалей. С 28 октября по 2 ноября в Новосибирске состоялось областное первенство среди спортсменов возрастной группы до 15 лет. Иркутянин Максим Лавыгин занял первое место в парном разряде и второе в одиночном. Ещё одна «бронза» в парном разряде у Всеволода Змановского.
Пять медалей завоевали юные иркутские теннисисты на чемпионате Красноярского края. Соревнования прошли с 4 по 8 ноября среди спортсменов до 15 лет. По итогам турнира у Алисы Зиатдиновой золотая медаль в одиночном и «бронза» в парном смешанном разрядах. Максим Лавыгин стал третьим в одиночном разряде и вторым в парном смешанном. Также третье место занял Максим Седых в парном смешанном разряде.
Параллельно в Красноярске проводилось первенство Сибирского Федерального округа среди юниоров до 19 лет. Иркутскому теннисисту Арсению Назарову турнир подарил две серебряных медали в одиночном и парном смешанном разряде. И, наконец, золотые медали завоевали Полина Дорошенко и Константин Кононенко в парном смешанном разряде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Теннисисты из Иркутска завоевали 12 медалей
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