В Улан-Удэ соревновались агитбригады юных инспекторов движения

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию г. Улан-Удэ

Победителями стали ребята из гимназии №33



12 ноября в Улан-Удэ состоялся городской конкурс агитбригад юных инспекторов движения «ЮИД – надёжные помощники ГИБДД».



Юные инспектора движения в своих выступлениях призвали родителей обеспечить каждого ребёнка детским автокреслом, соблюдать ПДД, пользоваться ремнём безопасности, быть вежливыми и аккуратными водителями, не садиться за руль в нетрезвом состоянии.



По итогам голосования профессионального жюри первое место заняла гимназия №33, второе место – школа №65 имени Г.С. Асеева, третье – школа №1. Всего в мероприятии приняли участие девять команд – победителей районных конкурсов агитбригад школ №32, №35, №52, №1, №37, №33, №65, №7, №64.



Как сообщает пресс-служба комитета по образованию г. Улан-Удэ, уже более 45 лет юные инспектора движения ведут свою деятельность по пропаганде безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В настоящее время в России насчитывается более 25000 отрядов юных инспекторов движения.

