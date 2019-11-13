Победителями стали ребята из гимназии №33
12 ноября в Улан-Удэ состоялся городской конкурс агитбригад юных инспекторов движения «ЮИД – надёжные помощники ГИБДД».
Юные инспектора движения в своих выступлениях призвали родителей обеспечить каждого ребёнка детским автокреслом, соблюдать ПДД, пользоваться ремнём безопасности, быть вежливыми и аккуратными водителями, не садиться за руль в нетрезвом состоянии.
По итогам голосования профессионального жюри первое место заняла гимназия №33, второе место – школа №65 имени Г.С. Асеева, третье – школа №1. Всего в мероприятии приняли участие девять команд – победителей районных конкурсов агитбригад школ №32, №35, №52, №1, №37, №33, №65, №7, №64.
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию г. Улан-Удэ, уже более 45 лет юные инспектора движения ведут свою деятельность по пропаганде безопасного поведения на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В настоящее время в России насчитывается более 25000 отрядов юных инспекторов движения.
В Улан-Удэ соревновались агитбригады юных инспекторов движения
Общество, Фото:
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