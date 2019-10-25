В Улан-Удэ хотят реконструировать лифт в поликлинике №1

С инициативой выступила омбудсмен Юлия Жамбалова



В Улан-Удэ планируют добиваться выделения денег на реконструкцию лифта в поликлинике №1. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова по итогам рабочей встречи с депутатом Народного Хурала Игорем Бобковым.



- Договорились, что вместе будем добиваться выделения финансовых средств на реконструкцию лифта в поликлинике №1, - сообщила омбудсмен.



Городская поликлиника №1 находится в центре города. Лифт в медучреждении установлен давно, однако много лет не функционирует. О сроках реализации задумки Юлия Жамбалова не сообщила.



Поликлиника оказывает первичную медико-санитарную помощь детям и взрослым, проживающих в Советском района города. Площадь района составляет 61,35 тысячи квадратных метров. Радиус обслуживания населения 15 – 20 км. К поликлинике прикреплено 90 тысяч человек, из них 24 тысяч - дети.



Всего в поликлинике работает 161 врача, 286 - средних медицинских работников, 177 сотрудников прочего персонала, 7 врачей имеют учёную степень Кандидата медицинских наук, 30% врачей и 57% средних медицинских работников имеют высшую квалификационную категорию, удостоены звания «Заслуженный врач» - 20 работников, «Отличник здравоохранения» – 8 человек.

