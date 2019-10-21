В районе Бурятии не позаботились о дорожной безопасности вблизи школ

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в администрация Окинского района нарушала законодательство о безопасности дорожного движения.



- Выявлено, что администрацией района не разработан проект организации дорожного движения в отношении дорог местного значения, пролегающих вблизи детских образовательных учреждений, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



По закону, этот проект разрабатывается в целях анализа дорожно-транспортной ситуации, выработки решений по её улучшению, обеспечения безопасности участников дорожного движения.



В администрацию муниципального образования внесено представление, по результатам рассмотрения которого муниципалитетом заключён контракт на разработку соответствующего проекта. В настоящее время проект утверждён.

