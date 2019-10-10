Владельца сельхозугодий в Иркутской области оштрафовали за свалку

У него на участке обнаружен мусор
Государственным инспектором управления Россельхознадзора в Осинском районе Иркутской области установлен факт невыполнения требований и обязательных мероприятий по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления. Земельный участок сельскохозяйственного назначения оказался захламлён и загрязнён отходами: опилками, досками, щепой, полиэтиленовыми пакетами.
Собственник участка привлечён к административной ответственности по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа 10 тысяч рублей. Ему также выдано предписание с требованием устранить выявленное нарушение, сообщает пресс-служба управления.
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