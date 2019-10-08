Упражнения отрабатывают на современных танках Т-72Б3
Тактико-огневые упражнения стрельб с военнослужащими танковых подразделений мотострелкового и танкового соединений на танках Т-72Б и Т-72Б3 стартовали на полигоне Бурдуны в Бурятии.
Танкисты поэтапно отрабатывают задачи по тактическому отражению ударов и атак условного противника.
Помимо этого, танкисты преодолевают различные препятствия по пересечённой горно-степной местности.
Экипажи учатся синхронно уничтожать бронетехнику условного противника с использованием всех типов боеприпасов и вооружения танка. Стрельба ведётся из модернизированной автоматической пушки танков Т-72Б и Т-72Б3 артиллерийскими снарядами и из крупнокалиберного пулемёта.
Занятия с танковыми подразделениями проводятся в рамках комплексной итоговой проверки, которая стартовала в начале октября.
В тактико-огневых упражнениях стрельб из танков Т-72Б и Т-72Б3 принимают участие около 400 военнослужащих и более 30 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Танкисты в Бурятии ведут синхронную стрельбу
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