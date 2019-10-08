Танкисты в Бурятии ведут синхронную стрельбу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Упражнения отрабатывают на современных танках Т-72Б3



Тактико-огневые упражнения стрельб с военнослужащими танковых подразделений мотострелкового и танкового соединений на танках Т-72Б и Т-72Б3 стартовали на полигоне Бурдуны в Бурятии.



Танкисты поэтапно отрабатывают задачи по тактическому отражению ударов и атак условного противника.



Помимо этого, танкисты преодолевают различные препятствия по пересечённой горно-степной местности.



Экипажи учатся синхронно уничтожать бронетехнику условного противника с использованием всех типов боеприпасов и вооружения танка. Стрельба ведётся из модернизированной автоматической пушки танков Т-72Б и Т-72Б3 артиллерийскими снарядами и из крупнокалиберного пулемёта.



Занятия с танковыми подразделениями проводятся в рамках комплексной итоговой проверки, которая стартовала в начале октября.



В тактико-огневых упражнениях стрельб из танков Т-72Б и Т-72Б3 принимают участие около 400 военнослужащих и более 30 единиц военной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

