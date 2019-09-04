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Победитель ультрамарафона в Бурятии 3 километра бежал не туда

Победитель ультрамарафона в Бурятии 3 километра бежал не туда
Общество,  Фото:pixabay.com
Забег на 55 км в Окинском районе выиграл иркутянин

В конце августа в Окинском районе Бурятии прошёл первый беговой ультрамарафон «Sayan Ultra Trail». В забегах на трёх разных дистанциях приняли участие 38 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края и Бурятии.

Соревнования прошли на дистанциях 55 км, 33 км и 35 км вне зачёта по Долине вулканов в формате спидхайкинга (горный поход в быстром темпе).

На дистанции 55 километров забег проходил по следующему маршруту: турбаза «Ока» – перевал Дэдэ Хутэл – вниз в сторону долины реки Жомболок – развилка перед озером Олон Нур – озеро Терок Нур – гребень между Зун и Барун Хадарусом – вершина 2540 м – водопад – вершина 2600 м – вид на вулкан Кропоткина – спуск к озеру Тухурен Нур – река Барун Хадарус – перевал Черби – финиш на источниках Хойто-гол. Контрольное время равнялось 12 часам.

Финиш этого старта получился самым зрелищным и эмоциональным. Два спортсмена Роман Калинин и Сергей Иванов прибежали с разницей в секунду.

- Всю дистанцию лидировал Калинин, но на спуске так получилось, что он убежал не туда. Пробежав лишних 3 километра, понял, что разметок нет, и вернулся на тропу. К этому времени я стал первым. Когда до финиша оставалось километров 10, он догнал меня и всю оставшуюся дистанцию мы бежали вместе, – рассказал после финиша серебряный призёр Сергей Иванов.

Всего ультрамарафон длиной в 55 км пробежало 11 спортсменов. Лучший результат у иркутянина Романа Калинина – это 10 часов 53 минуты 40 секунд. Последним пришёл на финиш Сергей Колосовский из Иркутска с 16 часами 40 минутами 39 секундами. Сразу на финише волонтёры фиксировали время и сразу же вручали заслуженные медали.

Шесть бегунов стартовали в этот же день с турбазы Ока на дистанцию 33 километра. Им предстояло преодолеть маршрут до источников Хойто-гола. Контрольное время было обозначено в 7 часов.

В этой дистанции попробовали силы окинские спортсмены. В возрастной категории от 50 лет и старше первым прибежал Геннадий Лопсонов, второй стала Баярма Бавуудорж. А самым упорным оказался ученик Орликской школы Базар-Сада Гергенов, занявший первое место в категории до 29 лет, пробежав всю дистанцию в резиновых сапогах.

Всем спортсменам были вручены подарки, призы и сувениры. Также было объявлено, что каждый абсолютный победитель возрастной категории награждается бесплатным сертификатом на участие в Забайкальском осеннем ультрамарафоне, который пройдёт этой осенью. А перед самым выездом все спортсмены приняли участие в экологической акции «За чистый Хойто-гол». Об этом сообщает пресс-служба администрации Окинского района.

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