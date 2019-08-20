На севере Бурятии неизвестные загрязнили реку

В реке обитают краснокнижные рыбы
Прокуратура Баунтовского района Бурятии с привлечением специалиста Ангаро-Байкальского территориального управления федерального агентства по рыболовству проверила исполнение водного законодательства на территории района.
- В нарушение природоохранного законодательства в водоохраной зоне реки Нижняя Ципа неустановленными лицами с помощью техники на двух прибрежных участках проведены работы, повлекшие загрязнение и изменение основного русла водоёма. В водном объекте обитают биоресурсы, занесённые в Красную Книгу. Общий ущерб, причинённый рыбным запасам реки, составил более 1 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
По материалам проверки возбуждено 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 250 УК РФ «Загрязнение поверхностных вод либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда рыбным запасам».
Проводится предварительное расследование.
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