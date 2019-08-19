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В Бурятии предложили пересмотреть порядок закупки препаратов для больных диабетом

В Бурятии предложили пересмотреть порядок закупки препаратов для больных диабетом
Общество,  Фото:pixabay.com
Нужно закупать лекарства для лечения диабета исходя из количества больных, а не имеющихся у медучреждений средств, считают в ОНФ

Эксперты регионального отделения ОНФ в Бурятии направили главе республики Алексею Цыденову предложение пересмотреть порядок формирования заявки на закупку лекарств для больных сахарным диабетом. Эксперты считают, что нужно исходить из реальной потребности – количества пациентов, а не выкраивать деньги на это из ограниченной суммы средств, выделенных на каждое медицинское учреждение.

- В региональное отделение ОНФ в Бурятии написали коллективное обращение 32 жителя республики, больных сахарным диабетом. По их словам, в регионе сложилась критическая ситуация со снабжением жизненно необходимыми лекарствами. Не выдают тест-полоски для измерения сахара в крови, нет иголок для шприц-ручек и материалов к инсулиновым помпам, больные получают препараты один раз в месяц. Эксперты ОНФ направили запрос в министерство здравоохранения республики. Оттуда поступил ответ, что проблем с обеспечением лекарствами практически нет. Общественники стали разбираться, как такое возможно, почему чиновники уверены, что больные полностью обеспечены препаратами? - сообщают в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Расчётный объём средств республиканского бюджета для полного удовлетворения потребностей больных сахарным диабетом – не менее 540 млн руб. ежегодно, из них более 300 млн руб. – на обеспечение тест-полосками. Но, к примеру, в Иволгинской центральной районной больнице сообщили, что по одобренной заявке им выделили 2,3 млн руб., хотя реальная потребность – 5,5 млн.

Дело в том, что заявки на лекарственные препараты и медицинские изделия для обеспечения больных сахарным диабетом медицинская организация составляет в рамках имеющегося у неё финансирования. А практика показывает, что реальные потребности пациентов значительно превосходят этот бюджет, заявляют в ОНФ.

- При формировании заявки на лекарства нужно исходить из реальной потребности, а не из ограниченной суммы средств, выделенных на каждое медицинское учреждение. Остаётся нерешённой и проблема соблюдения сроков закупки сахароснижающих лекарственных препаратов и тест-полосок для льготных категорий граждан. Так, в этом году закупку провели только в конце II квартала. Это сильно усложнило жизнь пациентов в первой половине года, - отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Бурятии Наталья Сандакова.

По данным федерального регистра больных сахарным диабетом, в 2018 году количество жителей республики с таким диагнозом составило 28 тысяч 460 человек, по состоянию на 11 августа этого года – уже 35 тысяч 977 человек.
ОНФ диабет
 
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