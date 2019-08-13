В Иркутске подростки помогли задержать грабителя

Общество, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Юноши удерживали злоумышленника до приезда экипажа ППС



В Иркутске трое подростков 14-15 лет не остались равнодушны к чужой беде и помогли полицейским задержать грабителя, напавшего на женщину. Сегодня, 13 августа, и.о. начальника МУ МВД «Иркутское» поощрил ребят за активную гражданскую позицию и оказание содействия полиции в задержании подозреваемого.



Вечером 26 июля 45-летняя иркутянка возвращалась домой, когда около дома неизвестный отнял у ней золотую цепочку. Женщина обратилась за помощью к несовершеннолетним, которые гуляли неподалёку. Она рассказала о произошедшем и описала нападавшего, а также показала направление, в котором тот скрылся.



Подростки не остались безучастными и бросились в погоню за разбойником. Они обнаружили мужчину, который спрятался в кустах. Женщина сразу же узнала его, о чём сообщила юношам. Они удерживали подозреваемого до приезда экипажа ППС.



Задержанный, а им оказался ранее судимый за имущественные преступления, 36-летний иркутянин, был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.



За грабёж возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

