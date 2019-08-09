В Улан-Удэ до +26

По данным Бурятского гидрометцентра, 9 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни



Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём 20-25, местами 17-22, по крайнему северу до 29 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём 24-26 тепла.



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