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В Улан-Удэ до +26

В Улан-Удэ до +26
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 9 августа по республике местами кратковременные дожди, грозы, ливни

Утром при прояснении туманы. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём 20-25, местами 17-22, по крайнему северу до 29 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура днём 24-26 тепла.
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