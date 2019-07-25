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Творение всемирно известного Зорикто Доржиева появится в центре Улан-Удэ

Творение всемирно известного Зорикто Доржиева появится в центре Улан-Удэ
Общество, 
Прохожие не поверили своим глазам, когда увидели за работой художника Зорикто Доржиева

Изображение девушки кисти всемирно известного художника Зорикто Доржиева уже можно увидеть на одной из стен в переулке Намжила Нимбуева прямо напротив недавно появившегося там же портрета самого поэта.

Имя поэта Намжила Нимбуева недавно было официально присвоено территории у дома номер 63 по улице Ленина в самом центре Улан-Удэ, рядом со зданием Народного Хурала.

Стены украсили стихами Намжила.и граффити по мотивам его творчества.

Эксперимент был признан удачным, идея получила поддержку и развитие. Ещё бы: прежде мрачная подворотня с грязными заборами превратилась в приятное глазу арт-пространство.

Ну а в последние дни там произошло нечто совсем невероятное. С баллонами краски и в сопровождении детей в переулке появился Зорикто Доржиев. Тот самый, работы которого совсем недавно выставлялись на Венецианской биеннале, до этого – в Третьяковской галерее. Тот, чьими работами восхищаются во всем мире, чьи произведения покупают сильные мира сего.

Многочисленные прохожие, спешащие по своим делам на и с площади Советов сразу создали пешеходные «пробки». Художника спрашивали, правда ли, что он «тот самый Зорикто», делали с ним селфи. Кто-то даже пошутил, что теперь кирпичная стена стоит дороже всех окружающих зданий.



Как нам сообщили в мэрии города, переулком Намжила Нимбуева дело не ограничится. Подобные граффити с «культурными кодами» появятся и в других местах Улан-Удэ в ближайшее время.

художники
 
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