Творение всемирно известного Зорикто Доржиева появится в центре Улан-Удэ

Многочисленные прохожие, спешащие по своим делам на и с площади Советов сразу создали пешеходные «пробки». Художника спрашивали, правда ли, что он «тот самый Зорикто», делали с ним селфи. Кто-то даже пошутил, что теперь кирпичная стена стоит дороже всех окружающих зданий.









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