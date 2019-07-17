Уютное место появилось за зданием Народного Хурала
Переулок между зданием Народного Хурала и улицей Ленина, 63 в Улан-Удэ официально получил имя бурятского поэта Намжила Нимбуева.
Распоряжение о присвоении этого наименования элементу улично-дорожной сети и внесении его в адресный реестр подписал и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков.
Открытие переулка состоялось 11 июня, в день рождения бурятского поэта. Каменные стены украсили строки стихотворений Намжила Нимбуева и авторские рисунки по мотивам его произведений, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Сестра поэта Любовь Нимбуева поблагодарила за создание переулка.
- Огромное спасибо о Андрею Ринчино за замечательную идею. За зданием Хурала появилось уютное место для проведения литературных встреч. Постепенно будут завершены работы по оформлению всех стен граффити со стихами Намжила. В сентябре встретим поэтов на IV поэтическом турнире им.Намжила Нимбуева. Дмитрий Гармаев оформит красивые таблички. Спасибо всем! – поделилась Любовь Нимбуева.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2018 года в болгарском городе Плиска появился бюст Намжила Нимбуева.
В 2017 году сестра поэта выпустила двухтомник со стихами и прозой.
В Улан-Удэ официально появился переулок Намжила Нимбуева
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Уютное место появилось за зданием Народного Хурала
Здесь пройдёт кулинарный мастер-класс
Вырученные от показа постановки средства будут направлены на помощь тем, кто пострадал при наводнении в Иркутской области
Всероссийская акция «Прокачай лето с Росгвардией» состоялась в детском оздоровительном лагере «Берёзка»
Новая покупательница квартиры выселила семью через суд
Улан-удэнцу помог только человек, сам просящий милостыню
Буддисты считают, что знак защиты божества Калачакра защитит от негативной информации
Учения «Посвящение в Калачакру Тантру – Дуйнхор Ван» на Центральном стадионе вызвали невиданный ажиотаж
Эрдэм Цыдыпов завоевал на Универсиаде золотую и серебряную медали
Миллионная задолженность по алиментам привела улан-удэнца на скамью подсудимых
Общественный совет минприроды рекомендовал министерству просвещения признать экологию естественной наукой и ввести ЕГЭ по этому предмету
11 августа состоится марафон «Чистый Байкал»
Нарушения выявила прокуратура Бичурского района
В городе временами гроза с дождём
Общество, 16.07.2019
Концерт на открытом воздухе проведут для всех желающих